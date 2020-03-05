Iowa Gov. Kim Reynolds and Lt. Gov. Adam Gregg will hold a pair of Invest in Iowa town hall meetings in southwest Iowa.

Reynolds and Gregg will host a town hall at 2:30 p.m. on Friday at the Hoff Family Arts & Culture Center, 1001 S. Sixth St., in Council Bluffs.

Earlier in the day, the pair will hold a town hall at noon at the C.G. Therkildsen Activity Center, 706 Victoria St., in Harlan.

Both meetings are open to the public.

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