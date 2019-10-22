...WIND ADVISORY REMAINS IN EFFECT UNTIL NOON CDT TUESDAY...
* WHAT...NORTHWEST WINDS SUSTAINED AT 25 TO 35 MPH WITH GUSTS OF
40 TO 50 MPH EXPECTED.
* WHERE...PARTS OF NORTHEAST NEBRASKA, PARTS OF EAST CENTRAL
NEBRASKA AND PARTS OF SOUTHWEST IOWA.
* WHEN...UNTIL NOON CDT TUESDAY. THE STRONGEST WIND GUSTS WILL
OCCUR BEFORE 8 AM.
* IMPACTS...STRONG WINDS MAY BLOW DOWN SMALL TREE LIMBS AND
POSSIBLY SOME POWER LINES. SCATTERED POWER OUTAGES ARE
POSSIBLE.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
USE EXTRA CAUTION WHEN DRIVING, ESPECIALLY IF OPERATING A HIGH
PROFILE VEHICLE. SECURE OUTDOOR OBJECTS.
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