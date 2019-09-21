...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
MISSOURI RIVER AT OMAHA AFFECTING POTTAWATTAMIE...DOUGLAS AND SARPY
COUNTIES.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
MISSOURI RIVER AT DECATUR AFFECTING MONONA...BURT AND THURSTON
COUNTIES.
MISSOURI RIVER NEAR BLAIR AFFECTING HARRISON...POTTAWATTAMIE AND
WASHINGTON COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT PLATTSMOUTH AFFECTING MILLS AND CASS COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT NEBRASKA CITY AFFECTING FREMONT AND OTOE
COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT BROWNVILLE AFFECTING ATCHISON AND NEMAHA
COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT RULO AFFECTING HOLT AND RICHARDSON COUNTIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH AREAS WHERE WATER COVERS THE ROAD. THE
WATER DEPTH MAY BE TOO GREAT TO ALLOW YOUR VEHICLE TO PASS SAFELY.
TURN AROUND...DON'T DROWN!
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT:
HTTP://WWW.WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=OAX
&&
THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSOURI RIVER NEAR BLAIR.
* AT 8:00 PM FRIDAY THE STAGE WAS 29.1 FEET...OR 2.6 FEET ABOVE
FLOOD STAGE.
* FLOOD STAGE IS 26.5 FEET.
* MODERATE FLOODING IS OCCURRING AND MODERATE FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER WILL CONTINUE RISING TO NEAR 29.2 FEET BY
AFTER MIDNIGHT. THE RIVER WILL FALL BELOW FLOOD STAGE
EARLY SUNDAY AFTERNOON SEPTEMBER 29TH.
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