...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
MISSOURI RIVER NEAR BLAIR AFFECTING HARRISON...POTTAWATTAMIE AND
WASHINGTON COUNTIES.
...THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR...
MISSOURI RIVER AT PLATTSMOUTH AFFECTING MILLS AND CASS COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT NEBRASKA CITY AFFECTING FREMONT AND OTOE
COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT BROWNVILLE AFFECTING ATCHISON AND NEMAHA
COUNTIES.
MISSOURI RIVER AT RULO AFFECTING HOLT AND RICHARDSON COUNTIES.
PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS...
DO NOT DRIVE CARS THROUGH AREAS WHERE WATER COVERS THE ROAD. THE
WATER DEPTH MAY BE TOO GREAT TO ALLOW YOUR VEHICLE TO PASS SAFELY.
TURN AROUND...DON'T DROWN!
ADDITIONAL INFORMATION IS AVAILABLE AT:
HTTP://WWW.WATER.WEATHER.GOV/AHPS2/INDEX.PHP?WFO=OAX
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THE FLOOD WARNING CONTINUES FOR
THE MISSOURI RIVER NEAR BLAIR.
* AT 8:00 PM WEDNESDAY THE STAGE WAS 26.9 FEET...OR 0.4 FEET ABOVE
FLOOD STAGE.
* FLOOD STAGE IS 26.5 FEET.
* MINOR FLOODING IS OCCURRING AND MINOR FLOODING IS FORECAST.
* FORECAST...THE RIVER SHOULD RISE TO AROUND 27.2 FEET THURSDAY
AFTERNOON, THEN BEGIN TO SLOWLY FALL. THE RIVER IS EXPECTED TO
FALL BACK BELOW FLOOD STAGE SUNDAY EVENING.
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