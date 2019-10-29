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...THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER... MISSOURI RIVER NEAR BLAIR AFFECTING HARRISON...POTTAWATTAMIE AND WASHINGTON COUNTIES. MISSOURI RIVER AT OMAHA AFFECTING POTTAWATTAMIE...DOUGLAS AND SARPY COUNTIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH AREAS WHERE WATER COVERS THE ROAD. THE WATER DEPTH MAY BE TOO GREAT TO ALLOW YOUR VEHICLE TO PASS SAFELY. TURN AROUND...DON'T DROWN! STAY TUNED TO THE LATEST DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...OR A LOCAL MEDIA OUTLET. && THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR THE MISSOURI RIVER AT OMAHA. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 8:00 PM MONDAY THE STAGE WAS 25.8 FEET. * FLOOD STAGE IS 29.0 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL RISE TO NEAR 25.9 FEET AFTER MIDNIGHT TOMORROW. &&
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...WINTER WEATHER ADVISORY IN EFFECT FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 1 AM CDT THURSDAY... * WHAT...SNOW EXPECTED. TOTAL SNOW ACCUMULATIONS OF 1 TO 3 INCHES. HIGHEST TOTALS ALONG THE NEBRASKA KANSAS BORDER. * WHERE...PORTIONS OF EAST CENTRAL AND SOUTHEAST NEBRASKA AND SOUTHWEST IOWA. * WHEN...FROM MIDNIGHT TONIGHT TO 1 AM CDT THURSDAY. * ADDITIONAL DETAILS...PLAN ON SLIPPERY ROAD CONDITIONS. THE HAZARDOUS CONDITIONS COULD IMPACT THE MORNING OR EVENING COMMUTE. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... SLOW DOWN AND USE CAUTION WHILE TRAVELING. THE LATEST ROAD CONDITIONS FOR THE STATE YOU ARE CALLING FROM CAN BE OBTAINED BY CALLING 5 1 1. &&
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...THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR THE FOLLOWING RIVER... MISSOURI RIVER NEAR BLAIR AFFECTING HARRISON...POTTAWATTAMIE AND WASHINGTON COUNTIES. MISSOURI RIVER AT OMAHA AFFECTING POTTAWATTAMIE...DOUGLAS AND SARPY COUNTIES. PRECAUTIONARY/PREPAREDNESS ACTIONS... DO NOT DRIVE CARS THROUGH AREAS WHERE WATER COVERS THE ROAD. THE WATER DEPTH MAY BE TOO GREAT TO ALLOW YOUR VEHICLE TO PASS SAFELY. TURN AROUND...DON'T DROWN! STAY TUNED TO THE LATEST DEVELOPMENTS BY LISTENING TO NOAA WEATHER RADIO...OR A LOCAL MEDIA OUTLET. && THE FLOOD ADVISORY CONTINUES FOR THE MISSOURI RIVER NEAR BLAIR. * UNTIL FURTHER NOTICE. * AT 8:00 PM MONDAY THE STAGE WAS 25.2 FEET. * FLOOD STAGE IS 26.5 FEET. * FORECAST...THE RIVER WILL FALL TO NEAR 25.1 FEET AFTER MIDNIGHT TOMORROW. &&
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